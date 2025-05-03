نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيكهام يستعرض محطات مهمة من حياته في ذكرى مولده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل النجم البريطاني السابق ديفيد بيكهام، اليوم الجمعة، بعيد مولده رقم 50، مؤكدا أنه محظوظ بكل الأمور التي مر بها طوال نصف قرن، رغم أن إنجازه الأكبر سيظل دوما العائلة.

بيكهام يستعرض محطات مهمة من حياته في ذكرى مولده

وأوضح بيكهام، خلال منشور عبر حسابه على "إنستجرام" استعرض فيه محطات من حياته: "ممتن لجميع الفرق التي لعبت في صفوفها، وقيادة منتخب إنجلترا، وكذلك الأعمال التي أدرتها والأطفال الذين تعرفت إليهم أثناء عملي الخيري".

وكشف اللاعب السابق: "الإنجاز الأكبر بالنسبة لي هو دائما أسرتي"، مرفقا بالتدوينة صورا من مراحل مختلفة في حياته.

وأضاف: "والدي تيد وساندرا ضحيا بالكثير لكي أتمكن من تحقيق حلمي بأن أصبح لاعب كرة قدم، كما أذكر كيف أن شقيقاتي اضطررن لتحمل رؤيتي في أجواء صعبة".

أما زوجته، فيكتوريا بيكهام، فقد وصفها ديفيد بأنها "أفضل صديقة" منذ 28 عاما، موضحا أنها وأبناءهما الأربعة بروكلين وروميو وكروز وهاربر هم السبب وراء استيقاظه من الفراش كل يوم.

واختتم لاعب ريال مدريد السابق: "شكرا لكم على جعلي أبتسم وعلى جعلي رجل أفضل. أحبكم كثيرا. شكرا على جعل هذا اليوم مميزا لي. أنتم عالمي".

بالمثل، احتفلت فيكتوريا بعيد مولد زوجها بمقطع فيديو يظهران فيه معا، مضيفة تعليق "حينما أشاهد هذا الفيديو، أفكر: مرحى! كم أنا محظوظة! أنت كل ما حلمت به وأكثر. عيد مولد 50 سعيدا يا ديفيد! أحبك بلا حدود وأسرتنا الجميلة. أنت تكملني".

