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أحمد جودة - القاهرة -

قال النرويجي رود كاسبر، الذي وصل لنهائي بطولة مدريد ذات الألف نقطة عقب التغلب على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، إنه لم يكن واثقا من قدرته على إنهاء المباراة بسبب آلام في ضلوعه.

رود: لم أكن واثقا من قدرتي على إنهاء مواجهة فرانسيسكو

وطلب اللاعب عقب نهاية الشوط الثالث المساعدة الطبية، ثم تمكن بعدئذ من إكمال المباراة.

وقال رود من على أرض الملعب: "لم أكن واثقا من قدرتي على إنهاء المباراة. شعرت بشيء في ضلوعي أثناء الإحماء قبل بدء المباراة ولاحظته مع كل ضربة".

وتابع "لكنني تلقيت علاجًا سريعًا، مع العلم بأنه لا يمكن فعل الكثير أصلًا لأنها 3 دقائق فقط".

وأكمل "سأرى الأمر لاحقا. لكنني حصلت على بعض المسكنات. ليس أفضل شيء، لكن في وضعية مثل هذه، فهذا أفضل ما يمكن فعله".

وأردف "اكتسبت الإيقاع وتحسنت مع تقدم المباراة، شعرت بالسخونة وصعد الأدرينالين. لكنني في حاجة إلى فحوصات. أتمنى ألا يكون شيئا خطيرا".

