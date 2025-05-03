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أحمد جودة - القاهرة -

فاز الاتفاق على ضيفه الخليج بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن السعودي للمحترفين)، والتي شهدت أيضا فوز الفيحاء على ضمك (2-1).

الاتفاق يحبط الخليج.. والنيران الصديقة تحرق ضمك

وتقدم الاتفاق بهدف سجله جيورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، وتعادل الخليج بهدف سجله منصور حمزي في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، عاد الهولندي جيورجينيو فاينالدوم ليسجل الهدف الثاني له وللاتفاق في الدقيقة 54.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد الخليج عند 34 نقطة في المركز العاشر.

(الفيحاء × ضمك)

وفي المباراة الثانية، قلب الفيحاء تأخره بهدف أمام ضمك إلى فوز (2-1).

وأنهى ضمك الشوط الأول متقدما بهدف سجله نيكولاي ستانسيو في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، تعادل الفيحاء عن طريق زياد الصحفي في الدقيقة 47.

وسجل ضاري سيار العنزي، لاعب ضمك، الهدف الثاني للفيحاء بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 51.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد ضمك عند 31 نقطة في المركز 11.