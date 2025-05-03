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أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق أنطاليا سبور على ضيفه قونيا سبور 1-0 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري التركي.

أنطاليا سبور يجهز على قونيا سبور في الدوري التركي

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق أنطاليا سبور من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 62 عن طريق رمزي سافوري.

وفشل فريق قونيا سبور في تعديل النتيجة، خاصة بعد أن لعب بعشرة لاعبين عقب طرد ميله إبراهيم أوغلو في الدقيقة 86.

ورفع أنطاليا سبور رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع، بفارق الأهداف أمام قونيا سبور، الذي توقف رصيده عند 43 نقطة في المركز العاشر.

