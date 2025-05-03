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أحمد جودة - القاهرة -

أطلق المغرب، مناقصة لأعمال بناء ملعب الحسن الثاني الكبير في الدار البيضاء، الذي يقترح أن يستضيف نهائي كأس العالم 2030، الذي ينظمه بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، بتكلفة 3.2 مليارات درهم (304 ملايين يورو).

المغرب يطلق مناقصة لبناء الملعب الكبير بالدار البيضاء

وتتعلق المناقصة بالمرحلة الثانية من المشروع، والتي تركز على الأعمال الإنشائية المتعلقة بالعزل المائي، والهيكل المعدني، والأسقف، والنجارة، والطلاء، وفقا للمواصفات.

وتبلغ مدة إنجاز المشروع 30 شهرًا من تاريخ إخطار بدء البناء، حسب الوثائق، التي تضيف أن فتح المظاريف لاختيار الفائز سيكون في 10 يونيو/حزيران المقبل.

وتم طرح هذه المناقصة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والتي شملت أعمال تحضير وتسوية الأرض، وقد تم منحها في أغسطس/آب 2024 لشركة (SGTM) بقيمة 356 مليون درهم (33 مليون يورو).

وسيمتد ملعب الحسن الثاني الكبير بالدار البيضاء، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 115 ألف متفرج، على مساحة تزيد عن 100 هكتار وسط غابة بالمنصورة، التابعة لبلدية بنسليمان، على بعد نحو 38 كيلومترا شمال الدار البيضاء.

وقال المهندس الرئيسي لهذه البنية التحتية العملاقة، طارق ولعلو، في مقابلة مع وكالة، إن الملعب الرياضي سيكون "على أحدث طراز"، وفقا لإرشادات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وسيحصل على شهادة ((HQE)، ​​وسيأخذ في الاعتبار الخبرات المكتسبة من النسخ السابقة.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على ملعب الحسن الثاني في الدار البيضاء، وملعب سانتياجو برنابيو، في مدريد، وملعب كامب نو في برشلونة كملاعب محتملة للمباراة النهائية لكأس العالم.

