نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القادسية يكتسح الخلود في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق القادسية فوزا كبيرا على الخلود (4-1)، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة ال30 من الدوري السعودي لكرة القدم "دوري روشن للمحترفين".

القادسية يكتسح الخلود في الدوري السعودي

أنهى القادسية، الشوط الأول متقدما ب3 أهداف نظيفة، سجلها بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة (13)، وجوليان كينونيس "هدفين" في الدقيقتين (27، 34).

وفي الشوط الثاني، سجل الخلود هدفا قلص به الفارق عن طريق جاكسون موليكا في الدقيقة (51 من ركلة جزاء)، قبل أن يسجل أوباميانج الهدف الثاني له والرابع للقادسية في الدقيقة (56).

ورفع القادسية، رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد الخلود عند 31 نقطة في المركز ال14.