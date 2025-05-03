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أحمد جودة - القاهرة -

تأهل البريطاني جاك درابر إلى نهائي بطولة مدريد للتنس، بعد فوزه على الإيطالي لورنزو موسيتي في نصف النهائي (6-3)، (7-6).

درابر إلى نهائي مدريد لمواجهة كاسبر رود

استغرقت المباراة ساعة و57 دقيقة، حيث أظهر درابر أداء قويا ليحجز مكانه في النهائي للمرة الأولى في مسيرته ضمن بطولات الأراضي الرملية على مستوى رابطة المحترفين.

وسيواجه درابر في المباراة النهائية، المقررة يوم الأحد، النرويجي كاسبر رود، الذي تغلب بدوره على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو ليضمن مكانه في النهائي.

يعد هذا الإنجاز تتويجا لمسيرة مميزة لدرابر في البطولة، حيث يسعى لتحقيق لقبه الأول على الأراضي الرملية في مواجهة مرتقبة مع رود.