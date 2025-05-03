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أحمد جودة - القاهرة -

حسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة منتخب غانا مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثالثة في بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عاما، المقامة حاليا بالقاهرة.

التعادل يحكم مواجهة غانا وجمهورية الكونغو في كان الشباب

وتقدم المنتخب الكونغولي بهدف سجله صمويل نتاندا لوكيسا في الدقيقة 17، وتعادل منتخب غانا عن طريق إيمانويل منساه في الدقيقة 24.

وحصد منتخبا غانا والكونغو أول نقطة لهما في النسخة الحالية من البطولة.

