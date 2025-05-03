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أحمد جودة - القاهرة -

خيم التعادل السلبي على مواجهة هايدنهايم وضيفه بوخوم، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة ال32 من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".

بوخوم يقترب من الهبوط بالتعادل مع هايدنهايم

وفشل الفريقان في استغلال كل الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع هايدنهايم، رصيده إلى 26 نقطة في المركز ال16، الذي يخوض صاحبه ملحق الصعود والهبوط، محققا تعادله الخامس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 7 مباريات والخسارة في 20 مباراة.

في المقابل، رفع بوخوم رصيده إلى 22 نقطة في المركز ال18 (الأخير)، ليقترب بقوة من الهبوط، حيث حقق تعادله السابع في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 5 مباريات والخسارة في 20 مباراة.

