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أحمد جودة - القاهرة -

تعادل تورنيو مع فينيزيا (1/1) في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ركلة جزاء تنقذ تورينو أمام فينيزيا

وأنهى فينيزيا الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله كيكي بيريز في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني سجل تورينو هدف التعادل عن طريق نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

ورفع تورينو رصيده إلى 44 نقطة في المركز العاشر، محققا تعادله 14 في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 10 والخسارة في 11.

في المقابل، توقف رصيد فينيزيا عند 26 نقطة في المركز 18، محققا تعادله 14 في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 4 والخسارة في 17.