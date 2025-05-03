الرياضة

ركلة جزاء تنقذ تورينو أمام فينيزيا

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ركلة جزاء تنقذ تورينو أمام فينيزيا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ركلة جزاء تنقذ تورينو أمام فينيزيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تعادل تورنيو مع فينيزيا (1/1) في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ركلة جزاء تنقذ تورينو أمام فينيزيا

وأنهى فينيزيا الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله كيكي بيريز في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني سجل تورينو هدف التعادل عن طريق نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

ورفع تورينو رصيده إلى 44 نقطة في المركز العاشر، محققا تعادله 14 في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 10 والخسارة في 11.

في المقابل، توقف رصيد فينيزيا عند 26 نقطة في المركز 18، محققا تعادله 14 في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 4 والخسارة في 17.

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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