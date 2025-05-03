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أحمد جودة - القاهرة -

عاد رايو فاليكانو، لدرب الانتصارت بفوزه أمام ضيفه خيتافي (1-0) مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة ال34 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

فاليكانو يعود لدرب الانتصارات أمام خيتافي

وعلى ملعب "تيريزا ريفيرو"، تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر عن طريق فلوريان لوجون في الدقيقة 7 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، عاد فاليكانو إلى درب الانتصارات بعد سقوطه الجولة السابقة أمام أتلتيكو مدريد، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة بالمركز ال9 بفارق الأهداف فقط عن أوساسونا، ال8.

في المقابل، تجمد رصيد خيتافي عند 39 نقطة بالترتيب ال13 بجدول الليجا.

