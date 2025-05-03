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أحمد جودة - القاهرة -

عزز أرجنتينوس جونيورز صدارته للمجموعة الأولى بالدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بعد فوزه يوم الجمعة على ضيفه إٍستوديانتس 4-0، ضمن منافسات الجولة 16 من المنافسات.

أرجنتينوس يهين إستوديانتس ويعزز صدارته للدوري

ورفع أرجنتينوس جونيورز رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن بوكا جونيورز صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد إستودياتنس عند 21 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم أرجنتينوس جونيورز في الدقيقة 26 عن طريق توماس مولينا، وبعد ذلك بدقيقة أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 60 سجل آلان هيرنان يسكانو الهدف الثالث، قبل أن يضيف خوسيه ماريا هيريرا الهدف الرابع في الدقيقة 65.

وفي باقي نتائج المجموعة، فاز إندبيندينتي ريفادافيا على ضيفه ديفنسا خوستيكا 3-2، وفاز راسينج على نيولز أولد بويز 1-0.

