نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في غياب عبد المنعم… نيس ينتصر على ريمس في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة نيس أمام نظيره ريمس وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من عمر بطولة الدوري الفرنسي. في غياب عبد المنعم… نيس ينتصر على ريمس في الدوري الفرنسي وحقق نيس فوزا ثمينا في غياب المدافع المصري محمد عبد المنعم والذي تعرض لإصابة الرباط الصليبي في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان. وتفوق نيس بهدف وحيد سجله مورغن ساسون في الدقيقة 15 من عمر المباراة ليحتل المركز الثالث. نيس احتل المركز الثالث برصيد57 نقطة، بينما تجمد رصيد ريمس عند عند النقطة في المركز الثالث عشر.

