نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على نظيره وولفرهامبتون، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

سجل اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي هدف الفوز الوحيد لصالح السيتينز في الدقيقة 35 بأسيست من دوكو.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق مانشستر سيتي إلى المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 64 نقطة، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند المركز الثالث عشر بواقع 41 نقطة.

