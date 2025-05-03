مانشستر سيتي يخطف فوز صعب أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، فوزا صعبا على نظيره وولفرهامبتون، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

حاول لاعبو فريق مانشستر سيتي في الدقائق الأولى، تسجيل هدف مبكر في شباك وولفرهامبتون.

وسدد ريان نوري لاعب فريق وولفرهامبتون في الدقيقة 27 من الشوط الأول، كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.

ونجح اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 35 بأسيست من دوكو.

ثم سدد في الدقيقة 56 من أحداث الشوط الثاني، اللاعب ماتيوس كونيا نجم وولفرهامبتون كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.

وانتهت أحداث المباراة، بفوز فريق مانشستر سيتي على نظيره وولفرهامبتون بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق مانشستر سيتي إلى المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 64 نقطة، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند المركز الثالث عشر بواقع 41 نقطة.

