الرياضة

أيمن يونس: طريقة لعب بيسيرو لا تُناسب الزمالك في الوقت الحالي

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أيمن يونس: طريقة لعب بيسيرو لا تُناسب الزمالك في الوقت الحالي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأبيض لا يزال يتعرف على إمكانيات لاعبي القلعة البيضاء.

وقال يونس في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "طريقة بيسيرو لا تُناسب الزمالك على الاطلاق ولا تمنحه نتيجة إيجابية في النهاية ويجب عليه أن يقتنع بتغيير طريقة لعبه خلال المرحلة المقبلة، واللاعب المصري يجب أن تمنحه واجبات واضحة داخل الملعب".

وأضاف: "دور الجهاز المعاون يجب أن يكون أكثر من ذلك مع جوزيه بيسيرو وأخشى أن يكون المدرب البرتغالي لا يستمع لجهازه المعاون وهذا أمر خطير".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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