صلاح سليمان: التأهل لدوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل أمر ضروري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، ضرورة خلق الجهاز الفني للفريق الأبيض دوافع لدى اللاعبين من أجل المنافسة في بطولة الدوري حتى أخر مباراة.

وقال سليمان في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مباراة المصري تؤثر بكل تأكيد على المنافسة في بطولة الدوري ويجب أن يكون لدى اللاعبين دوافع من أجل التأهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل".

وأضاف: "يجب على الجهاز الفني تغيير طريقة اللعب في المباريات المقبلة وأن يكون أكثر شراسة في خط الهجوم من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في كل مباراة".