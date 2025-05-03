نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القادسية يقسو على الخلود برباعية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق القادسية فوزًا كبيرًا على نظيره الخلود بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن فعاليات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي.

نتيجة مواجهة القادسية والخلود في الدوري السعودي

تمكن القادسية من تسجيل هدف التقدم عن طريق المهاجم الجابوني بيير إميريك أوباميانج في الدقيقة 13، بعد صناعة متقنة من ناتشو.

ثم أضاف المهاجم الميكسيكي جوليان كينيونيس الهدف الثاني لصالح القادسية في الدقيقة في الدقيقة 27، بعد عرضية مميزة من كاميرون.

وعزز فريق القادسية تقدمه وسجل الهدف الثالث عن طريق المهاجم الميكسيكي جوليان كينيونيس في الدقيقة 34، بعد صناعة مميزة من نانديز.

وقلص فريق الخلود النتيجة عن طريق المهاجم الكونغولي جاكسون مواليكا في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 56، عاد المهاجم الجابوني بيير إميريك أوباميانج ليسجل ثاني أهدافه في اللقاء والرابع لفريق القادسية، من صناعة تركي العمار.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد القادسية إلى 59 نقطة في المركز الرابع، بينما يتوقف رصيد الخلود عند النقطة 31 في المركز الرابع عشر.