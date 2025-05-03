نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل استحق ليفربول التتويج بلقب الدوري الإنجليزي؟.. رد مثير من أرتيتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، بأن رؤية ليفربول يتوج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الأسبوع الماضي، كانت أمرًا مؤلمًا له.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فوز ليفربول الكبير على توتنهام 5-1، يوم الأحد الماضي، جعله يحقق لقبه الثاني في الدوري الإنجليزي بنظامه الجديد.

وفشل آرسنال بقيادة أرتيتا في تحقيق اللقب، وذلك للموسم الثالث على التوالي، وحينما سئل عما إذا كان فوز ليفربول باللقب يؤلمه قال أرتيتا: «نعم، بشكل كبير». وأضاف: «أتفهم تمامًا أنه الفريق الأكثر تكاملًا واستمرارية، وكان لديهم المؤهلات لذلك، لكن الأمر مؤلم».

وتابع أرتيتا: «أود تهنئة ليفربول على ذلك وعلى ما قدموه، والطريقة التي لعبوا بها ومدى استمراريتهم، وأعتقد أنهم يستحقون الفوز باللقب». وأوضح: «لقد كانوا الفريق الأفضل وامتلكوا أفضل الإمكانيات، وكان تشكيلهم ثابتًا، وسنحاول مجددًا».