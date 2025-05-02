نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألفيحاء يحقق فوزًا ثمينًا على حساب ضمك في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب نظيره ضمك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي.

انطلقت المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الملك سلمان.

بدأت المباراة متكافئة الفرص بين الطرفين وتقدم فريق ضمك بأول الأهداف في الدقيقة 40 جاء عن طريق نيكولاي ستانسيو.

وسريعا نجح لاعبو فريق الفيحاء في تعديل النتيجة وجاء هدف التعادل في الدقيقة 47 عن طريق زياد الصحفي.

شهد الشوط الثاني استحواذ وسيطرة من جانب فريق الفيحاء

ونجح في إحراز هدف التقدم بعد الخطأ من لاعب ضمك سجل هدف في مرماه العنزي في الدقيقة 51

أحتسب حكم اللقاء 7 دقائق وقت بدلًا من الضائع وانتهت المباراة في الفيحاء بهدفين مقابل هدف

الفوز يرفع رصيد ألفيحاء إلي النقطة 33 في المركز الثاني عشر بينما يتجمد رصيد ضمك عند النقطة 31 في المركز الثالث عشر.