نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يحدد موعد توقفه عن التدريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعهد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، جوسيب جوارديولا، بالتوقف عندما يرحل عن مانشستر سيتي، لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان ذلك يعني إجازة طويلة أم شيئًا أكثر ديمومة.

وقع المدرب الإسباني على عقد مع مانشستر سيتي في نوفمبر الماضي، يبقيه مع النادي لمدة موسمَيْن إضافييْن.

وبمجرد أن تنتهي فترته التي استمرت لـ11 عامًا مع مانشستر سيتي، ينوي بشكل كامل أن يرحل، مثلما فعل لمدة عام بعد رحيله من برشلونة قبل أن ينضم إلى بايرن ميونيخ في 2013، ولكنه امتنع عن القول إنه سيترك مقعد المدرب بشكل دائم.

وقال لشبكة «إي إس بي إن» البرازيلية: «بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي، سأتوقف. أنا متأكد. لا أعلم إذا كنت سأعتزل، ولكنني سأحصل على راحة».

ومتأملًا في إرثه التدريبي المليء بالبطولات، الذي يشمل أيضًا فترات في قمة كرة القدم الإسبانية والألمانية، أضاف المدرب الكاتالوني أنه واثق بأن جماهير الأندية التي دربها استمتعت بمشاهدة فرقها تلعب.

وقال: «في مسيرات المدربين، هناك فترات جيدة وأخرى سيئة. المهم هو أن الفترات الجيدة يتم تذكرها لفترة أطول».

وأضاف: «هناك تحديات جديدة بصفتي مدربًا، لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل وفي النهاية، هذا لا يهم».