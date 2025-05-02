نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرموش أساسيًا.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق وولفرهامبتون، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيس، روبن دياز، جوسكو جفارديول، أوريلي.

وسط الملعب: جوندوجان، ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: عمر مرموش، دي بروين، ديكو.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وستذاع المباراة على قناة beIN Sports 1HD.