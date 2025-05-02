نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد علي بن رمضان يقترب من الأهلي.. فيرينكفاروس يعلن التوصل لاتفاق نهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن تاماس هاجنال، المدير الرياضي لنادي فيرينكفاروس المجري، أن لاعب خط الوسط التونسي محمد علي بن رمضان في طريقه للانضمام إلى النادي الأهلي المصري، بداية من الموسم المقبل، في صفقة باتت قريبة من الإعلان الرسمي.

وفي تصريحات أدلى بها خلال ظهوره في برنامج "Fradi Zone Warm-up"، أكد هاجنال أن الطرفين توصلا إلى اتفاق نهائي، وتم توقيع جميع العقود، سواء بين الناديين أو بين الأهلي واللاعب، ولم يتبق سوى اجتياز اللاعب للفحص الطبي.

بن رمضان إلى الأهلي.. انتظار الفحص الطبي فقط

قال هاجنال: "الاتصالات مع الأهلي بدأت منذ فترة، لكنها تكثفت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. أمس، توصّلنا إلى اتفاق نهائي، وتم توقيع الوثائق من الجانبين، واليوم وقّع اللاعب عقده. إذا اجتاز الفحص الطبي، سيكون لاعبًا في الأهلي رسميًا."

وأكد المدير الرياضي أن الصفقة تمت بشروط مالية وصفها بـ "المربحة جدًا"، مشيرًا إلى أن النادي المجري لن يعارض رحيل بن رمضان بعد موسمه الجيد.