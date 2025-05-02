نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم توتنهام يغيب لنهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب توتنهام هوتسبير، أنجي بوستيكوغلو، الجمعة، إن موسم لاعب الوسط لوكاس بريفال انتهى بعد إصابة اللاعب السويدي في الكاحل، في حين تحوم الشكوك أيضًا حول مشاركة دومينيك سولانكي وجيمس ماديسون أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد غد الأحد.

واضطر بريفال إلى الغياب عن فوز النادي اللندني 3 - 1 على ضيفه بودو/غليمت النرويجي في ذهاب قبل نهائي «الدوري الأوروبي»، أمس الخميس، بسبب إصابة تعرض لها في أثناء التدريب، في حين اضطر ماديسون (الركبة) وسولانكي (الفخذ) إلى الخروج في الشوط الثاني.

وأضاف بوستيكوغلو للصحافيين: «يبدو أن إصابة لوكاس قوية بما يكفي لإبعاده عن الملاعب حتى نهاية الموسم. تعرّض لالتواء في بعض أربطة كاحله، لذلك سيبتعد».

وتابع: «حالة دوم (سولانكي) ليست سيئة للغاية. لا يزال يعاني من بعض الألم من مباراة الأمس، لكنني لا أعتقد أنه يوجد أي شيء خطير. مشاركته في المباراة المقبلة محل شك، لكننا نأمل أن تتحسّن حالته قريبًا». وأردف: «ماديسون يثير قلقًا بشكل أكبر بسبب مشكلة ركبته، لكنه خضع للأشعة. نحن ننتظر فقط النتيجة».

ويعاني قائد توتنهام سون هيونغ-مين أيضًا من إصابة في القدم أبعدته عن خمس مباريات، وقال بوستيكوغلو إنه يأمل في عودته بمباراة الإياب في «الدوري الأوروبي».

وأضاف المدرب الأسترالي: «سون يتدرب بجدية ويتحسّن. لا يزال يتدرب وحده على العشب ويتحسّن يومًا بعد يوم. سنرى كيف ستكون حالته بحلول يوم الخميس، وما إذا كان سيكون متاحًا للمشاركة يوم الخميس المقبل».

ولدى توتنهام، الذي يحتل المركز الـ16 بالدوري الإنجليزي الممتاز، مهمة أصعب تتمثّل في محاولته للفوز بـ«الدوري الأوروبي»، وهي فرصته الوحيدة للتأهل إلى «دوري أبطال أوروبا» الموسم المقبل.

وقال بوستيكوغلو إنه كان «فخورًا للغاية» بفريقه بعدما تعافى من خسارته 5 - 1 على ملعب ليفربول، المتوج بلقب الدوري، ليفوز على بودو/غليمت ويضع قدمًا في النهائي.