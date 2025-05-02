نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. فلافيو يتولى القيادة الفنية لفريق بترو أتلتيكو الأنجولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولو فريق بترو أتلتيكو الأنجولي إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إلى مهاجم فريق الأهلي السابق الأنجولي أمادو فلافيو، وذلك خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو خوسيه.

يقود المدرب الأنجولي فريق بترو أتليتكو في المباراة المقبلة أمام أكاديميكا دو لوبيتو، وذلك في إطار مباريات الجولة 27 يوم الأحد المقبل، من مباريات الدوري الأنجولي الممتاز لكرة القدم.

يتصدر فريق بترو أتلتيكو المرتبة الأولى في جدول ترتيب الدوري الأنجولي برصيد 59 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه فريق ويليت سبورت صحاب المرتبة الثانية.

سبق للمدرب الجديد لفريق بترو أتليتكو أن قاد هجوم فريق الأهلي المصري، في الفترة من عام 2005 وحتى عام 2009.

يذكر أن أمادو فلافيو عمل كمدرب مساعد للبرتغالي ريكاردو خوسيه، في فريق بترو أتليتكو خلال بداية فترة المدرب البرتغالي مع الفريق الأنجولي.