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أحمد جودة - القاهرة - مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز.. في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يستضيف ملعب "الاتحاد" مساء اليوم الجمعة واحدة من أبرز مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع وولفرهامبتون، في صراع محتدم لحصد النقاط الثلاث في سباق المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشيستر سيتي وولفرهامبتون من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون اليوم في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي يصطدم بوولفرهامبتون في مواجهة قوية لحسم سباق دوري الأبطال

يبحث فريق بيب جوارديولا عن تحقيق الفوز الرابع على التوالي، مستفيدًا من الأداء اللافت الذي يقدمه النجم المصري عمر مرموش، والذي أصبح أحد أبرز أوراق الفريق الهجومية منذ انتقاله في الميركاتو الشتوي من آينتراخت فرانكفورت مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

بينما يسعى فريق وولفرهامبتون إلى مواصلة عروضه الإيجابية في الفترة الأخيرة، وتحقيق مفاجأة أمام السيتي أو الخروج بنقطة ثمينة تبقيه في مركز آمن بمنتصف الجدول.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

تقام المباراة اليوم الجمعة 2 مايو 2025 على ملعب "الاتحاد"، وتبدأ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستنقل المباراة عبر باقة من القنوات الرياضية أبرزها:

beIN Sports HD 1 (تعليق: حسن العيدروس)

beIN Sports HD 1 English

Sky Sports Main Event UK

Diema Sport 2 HD

Arena Sport 3 HD Croatia

DAZN 1 España HD

Setanta Sports Ukraine HD

وغيرها من القنوات الأوروبية.

مانشستر سيتي

يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 61 نقطة، ويتطلع لتحقيق الفوز من أجل التقدم إلى المركز الثالث مؤقتًا، متفوقًا على نيوكاسل، مستفيدًا من إقامة المباراة قبل انطلاق باقي مواجهات الجولة.

ويسلط الضوء على النجم عمر مرموش، الذي سجل 6 أهداف في البريميرليج منذ انضمامه إلى السيتي، وبلغ مجموع مساهماته الهجومية 7 أهداف وتمريرتين حاسمتين في 17 مباراة بمختلف البطولات. كما تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية لشهر أبريل وفقًا لموقع "هوسكورد" العالمي، إلى جانب زميله كيفين دي بروين، في حين غاب عنها النجم محمد صلاح.

وولفرهامبتون.. مفاجآت مستمرة وطموح مشروع

يحتل وولفرهامبتون المركز الثالث عشر في جدول الدوري برصيد 41 نقطة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام السيتي، خاصة بعد سلسلة من النتائج الجيدة.

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز السابع على التوالي أمام مانشستر سيتي أو على الأقل تجنب الخسارة، مستندًا إلى الأداء الجماعي وروح التحدي في مواجهات الفرق الكبرى.

يُذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، مما يجعل من لقاء الإياب مناسبة للثأر من جانب وولفرهامبتون أو للتأكيد من جانب السيتي.