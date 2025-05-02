نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد غير متوقع من تشابي حول خلافة أنشيلوتي في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التزم تشابي ألونسو الصمت لدى سؤاله حول مستقبله كمدرب لباير ليفركوزن؛ إذ رفض الإسباني، الجمعة، التعليق على التقارير التي تربطه بتدريب ريال مدريد.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ألونسو هو المرشح الأبرز لخلافة كارلو أنشيلوتي في ريال في حال رحل المدرب الإيطالي عن منصبه بعد موسم متواضع، رغم أن عقده من المفترض أن يستمر لعام آخر.

وسبق لألونسو أن لعب تحت قيادة أنشيلوتي في ريال؛ إذ قضى خمسة مواسم كلاعب بالفريق وساعده على الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد انتظار دام 12 عامًا قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ.

وقال ألونسو للصحافيين قبل المباراة المقررة أمام فرايبورغ، يوم الأحد، في دوري الدرجة الأولى الألماني: «مستقبلي؟ لا جديد يمكن قوله، والإجابة تبقى كما هي؛ علينا الانتظار».

وتابع: «لا يزال التواصل مع النادي جيدًا. وهناك وضوح بين جميع الأطراف».

وأصبح ألونسو يشكل هدفًا ثمينًا في الموسم الماضي عندما قاد ليفركوزن إلى موسم خالٍ من الهزائم في الدوري الألماني؛ إذ أحرز الفريق لقب المسابقة للمرة الأولى في تاريخه كما أحرز كأس ألمانيا ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي.

ورغم أن ليفركوزن لم يتمكن هذا الموسم من الدفاع عن اللقب وتكرار هيمنة الموسم الماضي؛ إذ أصبح بايرن ميونيخ المتصدر على بعد فوز واحد من حسم باللقب، لا يزال ألونسو يأمل في إكمال موسم لا ينسى.

وقال ألونسو: «إنه لا يزال ثاني أفضل موسم في تاريخ النادي، ونريد مواصلة السعي لتحقيق هذا الهدف».

ويتأهب ليفركوزن صاحب المركز الثاني لمواجهة فرايبورغ صاحب المركز الرابع في الترتيب، والذي يتنافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال ألونسو: «لديهم هذه الفرصة، وسيكونون بالتأكيد أكثر حماسًا. لكن هذا لا يمثل مشكلة بالنسبة لنا؛ لأننا نستمد الحافز أيضًا من كون الفريق المنافس يسعى للفوز علينا».

وأضاف: «هذه مواجهة تحمل مشاهدتها الكثير من الإثارة في الوقت الحالي. في المباريات الثلاث المتبقية، سنواجه فرايبورغ وبروسيا دورتموند وماينتس، المنافسين على مراكز المشاركة الأوروبية. ستكون مباريات صعبة».

وربما يفتقد ليفركوزن جهود مهاجمه النيجيري فيكتور بونيفاس الذي سجل 11 هدفًا في كل المسابقات هذا الموسم.

وقال ألونسو: «شعر بمشكلة في عضلات الفخذ أمس ولم يتدرب اليوم. سنرى ما إذا كان سيصبح متاحًا للعب يوم الأحد».