نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير شديد من أموريم قبل صدام الإياب أمام بلباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن ناديه لم يصعد بعد للمباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم فوزه الكبير 3 - صفر على مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني، الخميس، بذهاب قبل نهائي المسابقة القارية.

وأصبح يكفي مانشستر يونايتد الخسارة بفارق هدفين أمام أتلتيك بلباو في لقاء الإياب، الذي يقام، يوم الخميس المقبل، بملعب (أولد ترافورد) من أجل العودة مجددا لملعب (سان ماميس)، معقل منافسه الباسكي، لخوض المباراة النهائية للبطولة، الذي يقام في 21 مايو الجاري.

ووجه أموريم رسالة للاعبي مانشستر يونايتد عقب المباراة، قائلا: أعتقد أن عليهم التفكير في مباراة الإياب، وكذلك في أول 20 دقيقة أكثر من بقية المباراة، لأنها ستكون مواجهة صعبة للغاية.

وأضاف المدرب البرتغالي في تصريحاته: أي شيء قابل للتغيير في لقاء الإياب، وهذه رسالتي للاعبين، ويتعين علينا أن نفكر الآن في لقاء برينتفورد بالدوري الإنجليزي ثم مباراة العودة.

ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه هي أفضل مباراة لمانشستر يونايتد منذ توليه المسؤولية في نوفمبر الماضي، قال أموريم: لا، أعتقد أنها أفضل نتيجة لأن أحدا لم يتوقعها.