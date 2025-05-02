نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سان جيرمان يريح نجمه المصاب قبل موقعة آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعاني الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي من «شد في عضلات الفخذ الخلفية» تعرَّض له خلال المواجهة التي فاز بها فريقه باريس سان جيرمان على آرسنال الإنجليزي 1-0 في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن «حالته تتحسن بشكل إيجابي»، وفقًا لما أفاد به نادي العاصمة الجمعة.

ولن يتم استدعاء ديمبيلي الذي يُقدِّم أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة إلى المواجهة المقبلة غير المؤثرة في الدوري الفرنسي أمام ستراسبورغ السبت.

وقال مدرب الفريق، الإسباني لويس إنريكي في مؤتمر صحافي في مقر النادي في بواسي (إيفلين) «من المؤكد أنه لن يلعب السبت».

وكان النادي قد أصدر بيانًا قبلها، جاء فيه «يعاني عثمان ديمبيلي من شد في عضلة الفخذ اليمنى. حالته تتحسن بشكل جيد، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول وضعه في وقت قريب».

وفي السياق نفسه، يعاني المدافع بريسنيل كيمبيمبي الذي عاد قبل فترة وجيزة من الإصابة، من «تورم عظمي في مشط القدم الثاني للقدم اليمنى»، حسب ما ذكر سان جيرمان الذي أوضح أيضًا أنه «سيأخذ قسطًا من الراحة خلال الأسابيع القليلة المقبلة».