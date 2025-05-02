نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفركوزن يقترب من التعاقد مع تن هاج لخلافة ألونسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير إعلامية ألمانية، اليوم الجمعة، أن نادي باير ليفركوزن، بطل الدوري والكأس في ألمانيا الموسم الماضي، بات قريبًا من التوصل إلى اتفاق مع المدرب الهولندي إريك تن هاج، ليكون بديلًا محتملًا للإسباني تشابي ألونسو في حال رحيله مع نهاية الموسم.

وذكرت مجلة "كيكر" الرياضية أن المفاوضات مع تن هاغ، المدير الفني السابق لأياكس أمستردام ومانشستر يونايتد، بلغت مرحلة متقدمة، في إطار سعي إدارة ليفركوزن لضمان انتقال تدريبي سلس، مشابه لما حدث في تجارب سابقة.

ويرتبط اسم ألونسو بإمكانية العودة إلى ريال مدريد لتدريبه، في ظل الشكوك حول استمرار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الموسم المقبل.

ويُذكر أن ألونسو قاد ليفركوزن منذ أكتوبر 2021، وحقق معه إنجازًا تاريخيًا بالتتويج بثنائية الدوري والكأس دون أي هزيمة، رغم ارتباطه بعقد حتى 2026، إلا أن بندًا خاصًا يسمح له بالرحيل إلى أحد أنديته السابقة.

وكان تن هاج قد تولى تدريب أياكس بين 2017 و2022، وحقق معه عدة بطولات محلية، قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد، حيث فاز بكأس الرابطة في 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2024، قبل إقالته في أكتوبر الماضي.

كما سبق له العمل في ألمانيا مدربًا للفريق الرديف لبايرن ميونخ بين عامي 2013 و2015.