نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مثيرة من مولر حول نهاية مسيرته مع بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترف النجم المخضرم توماس مولر بأنه لم يستوعب بعد أن مسيرته مع فريقه بايرن ميونخ ستنتهي هذا الصيف بعد 25 عاما أمضاها داخل جدران العملاق الألماني.

وفي الشهر الماضي، أعلن بايرن، الذي بات قريبا من استعادة لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) هذا الموسم، أنه لن يجدد عقد مولر /35 عامًا/، الذي فاز معه بـ33 لقبًا ولعب نحو 750 مباراة في مسيرته الكروية مع الفريق حتى الآن.

ويتبقى لبايرن ثلاث مباريات فقط في بوندسليغا هذا الموسم، قبل أن يشارك بكأس العالم للأندية في يونيو ويوليو القادمين في الولايات المتحدة، حيث سيكون المونديال بمثابة وداع للنجم الألماني مع الفريق.

وقال مولر، الذي لم يشارك كثيرا مع بايرن هذا الموسم، ولكنه شارك بشكل أكثر في الأسابيع الأخيرة بعد إصابة جمال موسيالا، في رسالته إن كل هذا لا يزال يبدو غريبا عليه.

وأضاف: منذ أسابيع قليلة، أصبح من الواضح أنني لن ألعب مع بايرن ميونخ الموسم المقبل. الأمر المثير للدهشة هو أنني ما زلت اشعر وكأنني أعيش موسما عاديا مع الفريق في الوقت الحالي.

وأوضح مولر أنه، ببساطة، لا يزال يستمتع بلعب كرة القدم وبأجواء الملاعب، ونتيجة لذلك: لم أدرك بعد أن هذا هو موسمي الأخير كلاعب في بايرن، أنا متأكد من أن الأمر يمضي بالفعل بطريقة ما في داخلي.

كما وجه مولر الشكر للجماهير التي انتقدت قرار بايرن برحيله على دعمهم الكبير.

وأكد مولر: التشجيع والطاقة الإيجابية اللتان شعرت بهما في الأسابيع التي تلت الإعلان كانا هائلين. شكرا جزيلا من أعماق قلبي. هذا يعني لي الكثير ويشعرني بتميز كبير.

وأشار مولر إلى أنه يركز الآن على المرحلة الأخيرة من الموسم، حيث يمكن لبايرن حسم لقب بوندسليغا، السبت، حال فوزه على لايبزيغ.