نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. كواليس الساعات الأخيرة في ملف المدير الفني للنادي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تشهد مفاوضات النادي الأهلي مع المدير الفني الجديد تطورات متسارعة خلال الساعات الأخيرة، وسط حالة من الترقب داخل أروقة القلعة الحمراء لحسم الملف الفني قبل انطلاق التحضيرات للموسم الجديد.

وبحسب مصادر خاصة لـ" دوت الخليج الرياضي"، فقد توصل المدرب الألماني ماركو روزه عبر وسطاء إلى اتفاق مالي وإداري مع إدارة الأهلي لتولي قيادة الفريق الأول، إلا أن الصفقة لا تزال معلقة بسبب تلقيه عرضًا قويًا من نادي رينجرز الإسكتلندي، إضافة إلى عروض أخرى من أندية إنجليزية، ما يجعله يُبقي خيار الانتقال إلى القارة الإفريقية كمرحلة أخيرة في حال تعثر المفاوضات الأوروبية.

من جهة أخرى، أغلق المدرب الألماني روجر شميت الباب أمام أي احتمالية لتدريب الأهلي، بعد أن رفض بشكل قاطع العمل في إفريقيا، واعتذر للوسطاء دون الدخول في مفاوضات مباشرة من الأساس.

وفي السياق ذاته، برز اسم البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الفتح السعودي، كخيار متاح، حيث أبدى موافقته وحماسه لتولي تدريب الأهلي، إلا أن ارتباطه بمهمة صعبة مع الفتح في دوري روشن، حيث يحتاج الفريق إلى 3 نقاط لتفادي الهبوط، قد يعطل انضمامه في الوقت الحالي.

وبناءً على هذه المعطيات، قررت إدارة الأهلي إلغاء رحلة الوفد الذي كان من المقرر توجهه إلى ألمانيا يوم الأحد المقبل، وذلك بعد اعتذار شميت وعدم وضوح موقف روزه حتى الآن.