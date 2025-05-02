نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت بالجملة في تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تشكيلة فريقه استعدادا لمواجهة سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وجاءت تشكيلة الدراويش المختارة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى- محمد عمار - عماد حمدي - حاتم سكر

خط الوسط: هشام محمد - إبراهيم النجعاوي - علي الملواني - عبد الرحمن الدح

خط الهجوم: مروان حمدي - نادر فرج

وتقام المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق سموحة صاحب الأرض المركز الخامس بجدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد 18 نقطة.