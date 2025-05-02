باير ليفركوزن يقترب من بديل تشابي

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي باير ليفركوزن، المتوج بالثنائية المحلية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا) لكرة القدم الموسم الماضي، من التعاقد مع المدرب الهولندي إريك تن هاغ، حال رحيل الإسباني تشابي ألونسو عقب انتهاء الموسم الحالي، حسبما أفادت تقارير إخبارية، يوم الجمعة.

وذكرت مجلة (كيكر) الألمانية الرياضية أن المفاوضات مع تن هاغ /55 عاما/، المدير الفني السابق لفريقي أياكس أمستردام الهولندي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد وصلت لمرحلة متقدمة، مع اهتمام ليفركوزن بانتقال سلس كما كان الحال في الماضي.

وارتبط اسم ألونسو بالرحيل لتدريب ريال مدريد الإسباني، الذي كان لاعبا سابقا في صفوفه، في ظل التكهنات المثارة بشأن عدم استمرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي على رأس القيادة الفنية للفريق الملكي الموسم المقبل.

ويعمل ألونسو مع ليفركوزن منذ أكتوبر 2021، وقاد الفريق للتتويج لأول مرة في تاريخه بالدوري والكأس بألمانيا من دون خسارة الموسم الماضي، علما أنه يرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2026، لكن بإمكانه الرحيل قبل ذلك إلى نادٍ سبق له اللعب معه.

وتولى تن هاج تدريب أياكس بين عامي 2017 2022، حيث توج معه بثلاثة ألقاب في الدوري الهولندي ولقبين بكأس هولندا، ثم انضم لمانشستر يونايتد، الذي فاز معه بكأس الرابطة عام 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2024 قبل إقالته في أكتوبر الماضي.

وسبق لتن هاغ التدريب في ألمانيا، حيث تولى مسؤولية الفريق الرديف لبايرن ميونخ بين عامي 2013 و2015.