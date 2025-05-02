نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع المدرب الألماني ماركو روزه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر خاصة من داخل النادي الأهلي أن آخر تواصل تم مع المدرب الألماني ماركو روزه كان قبل 48 ساعة، وذلك عبر وفد النادي الذي توجه مؤخرًا إلى ألمانيا في إطار مساعي إدارة النادي للتعاقد مع مدير فني جديد.

وأكد المصدر أن روزه لا يمانع من حيث المبدأ تولي تدريب الأهلي خلال الفترة الحالية، إلا أن الفريق ليس خياره الأول، حيث يضعه كخيار احتياطي في حال تعثرت مفاوضاته مع أندية أوروبية مهتمة بالتعاقد معه.

ويُذكر أن ماركو روزه يمتلك حاليًا ثلاثة عروض رسمية، أحدها من نادٍ اسكتلندي، إلى جانب عرض من أحد أندية الدوري الألماني، وآخر من نادٍ إنجليزي، ما يجعل قرار حسم وجهته المقبلة مرتبطًا بتطورات تلك المفاوضات خلال الأيام المقبلة.