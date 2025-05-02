نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاسيبي يحلم بإهداء كاوازاكي لقبه الأول في أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد شيجيتوشي هاسيبي نادي كاوازاكي فرونتال الياباني، ليقترب من تحقيق أول لقب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، وتعهد المدرب المحلي ببذل كل ما في وسعه للتفوق في المواجهة الحاسمة أمام الأهلي السعودي في نهائي جدة 2025 غدا السبت.

هاسيبي يحلم بإهداء كاوازاكي لقبه الأول في أبطال آسيا للنخبة

وقد تولى هاسيبي المهمة الفنية في فرونتال بسلاسة، خلفًا للأسطورة تورو أونيكي، الذي حقق مع الفريق أربعة ألقاب في الدوري الياباني للمحترفين، ولقبين في كأس الإمبراطور، ولقبًا في كأس الدوري، وأربعة ألقاب في كأس السوبر الياباني.

لكن أونيكي لم يتمكن من تحقيق لقب دوري أبطال آسيا، وهو ما يسعى هاسيبي لتحقيقه بعدما استلم القيادة الفنية مع انطلاق موسم 2025 في الدوري الياباني، ليملك الآن فرصة ذهبية من أجل إنهاء انتظار النادي لهذا التتويج القاريز

ويمتاز هاسيبي /54 عاما/، بهدوئه خارج الملعب وذكائه الخططي داخله، مما جعله يعتبر أحد أبرز العقول التكتيكية في الدوري الياباني، حسب ما أورده الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان هاسيبي لاعبا موهوبا يتمتع بحركة ذكية وقدرات فنية عالية في التمرير، قبل أن ينتقل إلى عالم التدريب في خطوة أثبتت لاحقًا تأثيرها الأعمق في مسيرته المهنية.

وبعد أن صقل مهاراته كمساعد مدرب وفي تطوير اللاعبين الشباب، حصل على أول فرصة تدريبية له مع نادي ميستو هوليهوك عام 2018، لكن محطته الأبرز جاءت عند تعيينه مدربًا لأفيسبا فوكوكا في 2020.

وقاد هاسيبي الفريق الصاعد حديثا حينها لتحقيق أفضل نتائج له في الدوري الياباني، كما بلغ معه نهائي كأس الدوري عام 2023، حيث فاز على أوراوا ريد دايموندز 2 / 1، في إنجاز تاريخي للنادي.

وفي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة، أنهى كاوازاكي فرونتال دور المجموعات في المركز الثاني بمنطقة الشرق، خلف المتصدر يوكوهاما إف. مارينوس.

واستطاع هاسيبي استخراج أفضل ما في تشكيلته التي تمزج بين الشباب والخبرة، ليفوز على شنجهاي شينهوا الصيني بنتيجة 4 / 1 في مجموع مباراتي دور الـ16، قبل أن يتفوق على السد القطري 3 / 2 في ربع النهائي بأداء خططي مميز.

وأمام النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو، أظهر هاسيبي مرونة تكتيكية لافتة، حيث غيّر التشكيل بسلاسة واستفاد من قدرات لاعبيه الشبان ليقود الفريق إلى الفوز.

والآن، يستعد هاسيبي لمواجهة نهائية ضد فريق الأهلي المدجج بالنجوم، وقد وعد بتقديم مفاجأة تكتيكية جديدة على أمل إنهاء انتظار فرونتال الطويل للقب قاري أول.