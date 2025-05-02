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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الأهلي السعودي إحدى أهم المباريات في تاريخه، عندما يواجه كاواساكي فرونتالي الياباني السبت على أرضه في جدة، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم، بحثا عن باكورة ألقابه في المسابقة القارية الأولى.

دوري أبطال آسيا للنخبة.. كاواساكي والأهلي يبحثان عن اللقب الأول لهما

الأهلي الذي تأسس عام 1937 حل مرتين وصيفا في البطولة، عام 1986 بنظامها القديم وراء جيف يونايتد تشيبا الياباني، وفي 2012 عندما خسر النهائي أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 0-3.

وبعد حلوله بفارق الأهداف وراء مواطنه الهلال في المجموعة الموحدة لمنطقة الغرب، بسبعة انتصارات وتعادل، قدم الأهلي، بطل الدوري السعودي ثلاث مرات، مستويات مميزة في الأدوار الإقصائية، استهلها بالفوز مرتين على الريان القطري (3-1 و2-0).

وفي الأدوار النهائية المقامة بنظام التجمع على أرضه في جدة، تخطى بوريرام يونايتد التايلاندي 3-0 في ربع النهائي، قبل أن يحقق فوزا لافتا على الهلال، حامل الرقم القياسي بأربعة ألقاب، مسيطرا على المباراة وحاسما النتيجة 3-1.

قال مدربه الألماني ماتياس يايسله الجمعة في مؤتمر صحفي "أنا فخور بتدريب هذا الفريق. دعمتنا الجماهير في لحظات صعبة وهذا أحد أسباب تواجدنا في النهائي. كانت الأجواء رائعة، وستكون أفضل غدا، أنا متأكد من ذلك".

تابع المدرب الذي تعرض لضغوط سابقة بسبب تراجع نتائجه في الدوري المحلي حيث يحتل المركز الرابع بفارق عشر نقاط عن جاره وغريمه الاتحاد الذي يتجه لإحراز اللقب "إذا التزمنا بخطتنا فلدينا حظوظ مرتفعة لجلب اللقب. استفدنا من أفضلية الأرض، لكن في النهاية ستكون الحظوظ متساوية بين فريقين في أرض الملعب".

وفضلا عن الجوائز الاعتيادية للاعبين، وجّه وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتقديم مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال سعودي (نحو 55 ألف دولار) لكل لاعب من لاعبي الفرق السعودية، في حال التتويج باللقب، الأمر الذي سينطبق على الأهلي بحال فوزه.