باريس سان جيرمان يكشف تفاصيل إصابة عثمان ديمبيلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي تفاصيل إصابة نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، والتي لحقت به خلال مشاركته مع فريقه أمام آرسنال الإنجليزي في الشامبيونزليج.

باريس سان جيرمان يعلن عن حجم إصابة ديمبيلي

وتعرض عثمان ديمبيلي لإصابة في مواجهة فريقه أمام آرسنال، وعجز على إثرها عن استكمال اللقاء، ليخرج ويحل محله زميله براداي باركولا في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

وذكر العملاق الباريسي في بيانه الرسمي اليوم الجمعة: "تعرض عثمان ديمبيلي لشد في أوتار الركبة في فخذه الأيمن منتصف الأسبوع، لكن حالته تتحسن".

وحقق باريس سان جيرمان فوزًا ثمينًا على نظيره الجانرز بهدف نظيف سجله ديمبيلي في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، في المباراة التى جمعتهما على أرضية ملعب الإمارات، ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد العملاق الباريسي لخوض مواجهة قوية أمام ستراسبورج، غدًا السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الفرنسي لموسم 2024-25.