نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيس وريمس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس لمباراته القادمة أمام نظيره ريمس ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر سابقة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم

ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن موعد مباراة نيس وريمس في الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نيس وريمس في الدوري الفرنسي

يواجه فريق نيس نظيره ريمس اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل فريق نيس المباراة وهو في المركز السادس برصيد 54 نقطة بينما ريمس في المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة

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