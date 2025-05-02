هانز فليك يزف خبرًا سارًا لجماهير برشلونة بشأن تير شتيجن

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أحمد جودة - القاهرة - زف الألماني هانز فليك مدرب برشلونة خبرًا سارًا لجماهير الفريق، قبل مواجهة بلد الوليد في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

مدرب برشلونة يعلن جاهزية تير شتيجن للمشاركة مع الفريق

وأكد الألماني هانز فليك في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة بلد الوليد أن مواطنه تير شتيجن حارس مرمى الفريق، جاهز للمشاركة في مواجهة الغد، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

وتعرض تير شتيجن لإصابة بتمزق كامل في وتر الرضفة في ركبته اليمنى في مواجهة فريقه أمام فياريال في سبتمبر الماضي.

ويستعد برشلونة لخوض مواجهة سهلة نسبيًا أمام متذيل ترتيب الليجا فريق بلد الوليد، ضمن فعاليات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل النادي الكتالوني صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني لموسم 2024-25، برصيد 76 نقطة، بفارق 4 نقاط، عن صاحب مركز الوصافة وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد والذي يمتلك في رصيده 72 نقطة.