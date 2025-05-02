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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لا يزال ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب منتخب البرازيل لكرة القدم، رغم ما تردد مؤخرًا عن انهيار المفاوضات.

أنشيلوتي ما زال خيارًا مطروحًا لتدريب البرازيل رغم غموض مستقبله

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن أنشيلوتي لم يرفض العرض البرازيلي بشكل قاطع، لكنه أبلغ الجانب البرازيلي أنه بحاجة لحسم مستقبله مع ريال مدريد أولًا، علمًا أن عقده الحالي مع النادي الملكي يمتد حتى صيف 2026.

وتتزايد التوقعات بعدم استمرار أنشيلوتي مع ريال مدريد بعد نهاية الموسم، خاصة في ظل الحديث عن تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي باير ليفركوزن، كخليفة محتمل له في حال رحيله.

ويعيش ريال مدريد موسمًا متباينًا؛ إذ ودّع دوري أبطال أوروبا، وخسر نهائي كأس ملك إسبانيا أمام غريمه برشلونة، فيما يتأخر في صراع الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط، رغم احتفاظه بفرصة المنافسة. كما يستعد الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقررة في شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وبحسب تقارير، فإن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يفضل بدء مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم، التي تنطلق في يونيو، تحت قيادة أنشيلوتي، بعد أن أنهى ارتباطه بالمدرب دوريفال جونيور في مارس الماضي.

وأكدت ماركا أن أنشيلوتي لا يمانع في خوض التجربة مع منتخب البرازيل، وأن مستقبله مع ريال مدريد قد يُحسم بنهاية الموسم، خصوصًا إذا نجح في التتويج بلقب الدوري. كما أشارت الصحيفة إلى عدم وجود أي خلافات بينه وبين رئيس النادي فلورنتينو بيريز، وأن المدرب المخضرم لم يطلب أي تعويض مالي في حال قرر الرحيل.