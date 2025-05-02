الرياضة

أول قرار من بيسيرو بعد التعادل مع المصري البورسعيدي

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أول قرار من بيسيرو بعد التعادل مع المصري البورسعيدي

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة غدًا الجمعة من التدريبات الجماعية عقب مواجهة المصري التي أقُيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

أول قرار من بيسيرو بعد التعادل مع المصري البورسعيدي

ويستأنف الفريق تدريباته مساء يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة البنك ، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع المصري دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 39 نقطة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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