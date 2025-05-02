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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة غدًا الجمعة من التدريبات الجماعية عقب مواجهة المصري التي أقُيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

أول قرار من بيسيرو بعد التعادل مع المصري البورسعيدي

ويستأنف الفريق تدريباته مساء يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع المصري دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 39 نقطة.