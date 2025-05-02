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أحمد جودة - القاهرة - قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام المصري اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بيسيرو يطلق تصريحات مثيرة بعد التعادل مع المصري

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلًا:" الزمالك كان يستحق الفوز، والفريق المنافس لم تسنح له فرص مثل التي سنحت لنا، وأهدرنا العديد من الفرص وأحيي اللاعبين على الأداء في المباراة والإصرار، وغياب التوفيق حال دون تحقيق الفوز في مباراة اليوم".

وتابع بيسيرو قائلًا:" هذه أول مباراة منذ أن توليت مهمة تدريب الزمالك يكون هناك متسع من الوقت بسبب فترة التوقف عكس ما كان يحدث في السابق حيث لم يكن لدي الوقت الكافي لتحسين جودة الفريق".

وأضاف المدير الفني:" هناك لاعبون غابوا عن لقاء اليوم، وحزين بسبب عدم الفوز لكني سعيد بأداء اللاعبين والتزامهم وجميع اللاعبين سواء الأساسيين أو البدلاء أدوا ما عليهم".

وفيما يخص عدم الاعتماد على ثنائي هجومي في لقاء اليوم قائل بيسيرو:" في مباراة سموحة بكأس عاصمة مصر لعبنا بثنائي هجومي، وبعيدًا عن مباراة سموحة، اليوم أدينا مباراة جيدة وأهم شئ التنظيم وخلق الفرص التي كانت ضعف مباراة سموحة ونستحق الفوز في لقاء المصري".

وتابع المدير الفني:" المصري من أفضل الفرق التي تدافع ورغم ذلك خلقنا العديد من الفرص، والمنافسون لنا على بطولة الدوري كانوا موفقين أمس أكثر من الزمالك في لقاء اليوم، وسنلعب بقوة حتى النهاية وسنخوض الخمس مباريات المتبقية بكل تركيز، ومن الوارد أن يتعثر المنافسون".

وأكد بيسيرو أنه يطالب الجماهير بألا تقسو على الفريق، لأن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية، والمطلوب منهم هو الأداء بنفس أداء مباراة.

وواصل المدير الفني قائلًا:" لا أحب الحديث عن التحكيم أو الحالات التحكيمية ولم أر صحة قرار إلغاء هدف ناصر منسي والأخطاء واردة لكن الأهم عدم تكرارها".

واختتم بيسيرو تصريحاته قائلًا:" كل اللاعبين معرضون لإهدار الفرص وعلينا العمل على تحسين هذا الأمر وعلاج السلبيات".

وتعادل فريق الزمالك مع المصري دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 39 نقطة.