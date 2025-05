نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام ناجح لبطولة "Winds of Sinai" بمشاركة أبطال العالم للكايت سيرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت منافسات بطولة Red Bull Winds of Sinai 2025 لأبطال رياضة التزلج الشراعي " الكايت سيرف"، والتي أقيمت في مدينة دهب، تحت رعاية كلًا من الاتحاد المصري للشراع، ومحافظة جنوب سيناء، والتي انطلقت في 30 من أبريل الماضي.

ختام ناجح لبطولة "Winds of Sinai" بمشاركة أبطال العالم للكايت سيرف

وحصد لقب البطولة الألماني فين فليجل، بينما حصد المصري حمزة إسماعيل المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث الجنوب أفريقي جاسون فان.

واحتضنت بلو لاجون بمدينة دهب منافسات بطولة Red Bull of Sinai، بمشاركة أفضل لاعبي العالم في الكايت سيرف من دول فرنسا والبرازيل واليونان وإيطاليا وجنوب إفريقيا بالإضافة إلى مصر البلد المنظم للبطولة، من أجل التأهل إلى بطولة Tarifa التي تقام في إسبانيا، والمؤهلة للبطولة العالمية للكايت سيرف King of the Air، التي يسعى الجميع للمشاركة في منافساتها بجنوب إفريقيا.

وتحظى منافسات بطولة رياح سيناء 2025، بمتابعة كبيرة من الجمهور الذي حرص على التواجد ومتابعة الفعاليات الخاصة بالبطولة، والاستمتاع بالأجواء والمناظر الطبيعية الخلابة التي تمتلكها مدينة دهب وسيناء، خلال أيام البطولة العالمية.

وتعد بطولة Red Bull Winds of Sinai 2025 هي الحدث الأكبر في رياضة الكايت سيرف في مصر، ووتم تأسيسه من أجل الجمع أفضل الرياضيين من كل أنحاء العالم، والاحتفال برياضة الكايت سيرف في واحدة من أروع الأماكن في العالم.