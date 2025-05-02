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أحمد جودة - القاهرة - اعترف النجم المخضرم، توماس مولر، بأنه لم يستوعب بعد أن مسيرته مع بايرن ميونخ، ستنتهي هذا الصيف، بعد 25 عاما أمضاها داخل جدران العملاق الألماني.

مولر يعترف: لم أستوعب رحيلي عن بايرن ميونخ

وقال مولر (35 عامًا)، الذي لم يشارك كثيرا مع بايرن هذا الموسم، لكنه لعب بشكل أكبر في الأسابيع الأخيرة بعد إصابة جمال موسيالا، إن كل هذا لا يزال يبدو غريبا عليه.

وأضاف: "منذ أسابيع قليلة، أصبح من الواضح أنني لن ألعب مع بايرن ميونخ الموسم المقبل.. الأمر المثير للدهشة، هو أنني ما زلت اشعر كأنني أعيش موسما عاديا مع الفريق، في الوقت الحالي".

وأوضح مولر أنه، ببساطة، لا يزال يستمتع بلعب كرة القدم وبأجواء الملاعب، ونتيجة لذلك "لم أدرك بعد أن هذا هو موسمي الأخير كلاعب في بايرن".

لكنه أقر أيضا: "أنا متأكد من أن الأمر يمضي بالفعل بطريقة ما في داخلي".

كما وجه مولر الشكر للجماهير، التي انتقدت قرار بايرن بعدم تجديد عقده، على دعمهم الكبير.

وتابع: "التشجيع والطاقة الإيجابية، التي شعرت بها في الأسابيع التي تلت الإعلان (عن الرحيل) كانت هائلة.. شكرا جزيلا من أعماق قلبي.. هذا يعني لي الكثير، ويشعرني بتميز كبير".

وأوضح أنه يركز الآن على المرحلة الأخيرة من الموسم، حيث يمكن لبايرن حسم لقب البوندزليجا، غدا السبت، حال فوزه على لايبزيج.

ولم يفصح مولر بعد، عما إذا كان سيعتزل عقب انتهاء الموسم الحالي، أم سيواصل اللعب في مكان آخر.

واختتم تصريحاته، قائلا: "أنا على يقين من أنني سأتحدث كثيرا عن نهاية مسيرتي الكروية مع بايرن، وبداية مرحلة جديدة.. لكن يبدو أن الوقت لم يحن بعد لذلك".