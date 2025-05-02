نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم المصرية مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

تعادل الزمالك مع المصري سلبيا في الجولة الماضية من الدوري المصري بينما فاز البنك الأهلي على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 39 نقطة في جدول الدوري المصري بينما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

موقف الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

احتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 9 مباريات.

في حين احتل البنك الأهلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 36 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 16 مباراة.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي يوم الإثنين 5 مايو 2025 على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات مجموعة البطولة من بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستقوم قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المصري بنقل أحداث المباراة.