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أحمد جودة - القاهرة - شدد إرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بيلباو، على عدم الاستسلام رغم الخسارة 0-3 أمام ضيفه مانشستر يونايتد، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

فالفيردي: ركلة الجزاء والطرد وراء خسارة بيلباو

وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت أمس الخميس، على ملعب سان ماميس، قال فالفيردي "إنها نتيجة سيئة للغاية ونعلم من نواجه، لكننا تأثرنا بالنقص العددي".

واعتبر المدرب أن أحد أسباب الهزيمة هو عدم تعاملهم بشكل جيد مع "التوتر" بعدما سجل الخصم، الهدف الأول عبر كاسيميرو".

ونوه "ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا مع طرد داني فيفيان، حسمت اللقاء بشكل نهائي لمانشستر يونايتد".

وفي هذا الصدد، قال فالفيردي "أعتقد أن ركلة الجزاء والبطاقة الحمراء كانتا عقوبتين مبالغ فيهما، واضطررنا للعب بعشرة لاعبين حتى النهاية".

من ناحية أخرى، أكد فالفيردي أنه لا يشعر بأن هذه الهزيمة كانت الأسوأ له كمدرب لأتلتيك بيلباو، وقال "لا أشعر بذلك. هناك مباريات نلعب فيها بشكل سيئ للغاية أو تسير الأمور على نحو خاطئ، ولكن عندما نكون 11 لاعبا ضد 11، نكون في حالة جيدة، ونسير على الطريق الصحيح".

