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أحمد جودة - القاهرة - يرى أوسكار دي ماركوس، قائد أتلتيك بيلباو، أن فريقه قادر على قلب النتيجة أمام مانشستر يونايتد، في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، رغم الخسارة (3-0) في مباراة الذهاب أمس الخميس، على ملعب سان ماميس.

قائد بيلباو عن موقعة أولد ترافورد: نؤمن بالانتفاضات

وقال دي ماركوس، في تصريحات صحفية: "نؤمن بالانتفاضات.. نعلم أن المهمة صعبة للغاية، لكن يجب أن نتقدم خطوة بخطوة، ونرى إذا كنا سنتمكن من تقليص الفارق في مباراة الإياب".

وأضاف: "بدأنا المباراة بشكل جيد، وكانت لدينا فرص للتقدم، لكن الهدف الأول غيّر الموازين، والهدف الثاني أزعجنا بشدة".

وأشار إلى قرارات التحكيم المثيرة للجدل، قائلا: "اعتقدنا أن هناك لمسة يد على جارناتشو، لكن احتُسبت ركلة جزاء لصالحهم، مع طرد لاعبنا داني فيفيان، مما سمح لهم بتسجيل الهدف الثاني".

ودعا دي ماركوس فريقه إلى تجاوز الحزن: "علينا نسيان هذا الألم، والتركيز على الإياب (الخميس المقبل في أولد ترافورد)".

وأعرب عن امتنانه لجماهير سان ماميس، بقوله: "كنا نتألم كثيرًا، ومع ذلك ظلوا يصفقون لنا، هذا ما يميزنا".

ورفض دي ماركوس الاحتفال بتحقيقه رقمًا قياسيًا، كأكثر لاعب مشاركة في المسابقات الأوروبية، على مدار تاريخ أتلتيك بيلباو، برصيد 76 مباراة.

وقال نجم أسود الباسك: "لنؤجل هذا ليوم آخر".

