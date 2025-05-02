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أحمد جودة - القاهرة -

تأهل كروز أزول إلى نهائي كأس أبطال الكونكاكاف، حيث سيواجه فانكوفر وايتكابس، بعد تغلبه على تيجريس (1-0) في إياب نصف النهائي.

كروز أزول يتخطى تيجريس إلى نهائي الكونكاكاف

وأحرز هدف كروز أزول، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس بالتوقيت المحلي، آنخيل سيبولفيدا (ق82) من ضربة جزاء.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل (1-1).

وسيواجه كروز أزول في النهائي، المقرر في الأول من يونيو/حزيران المقبل، فانكوفر وايتكابس الكندي (الناشط في الدوري الأمريكي) الذي أطاح بإنتر ميامي، بنتيجة إجمالية (5-1).

