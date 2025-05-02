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أحمد جودة - القاهرة - حصد المنتخب المصري للمصارعة الرومانية تحت 20 سنة المركز الأول في الترتيب العام وكأس البطولة الأفريقية المقامة في المغرب خلال الفترة من 28 أبريل إلى 5 مايو الجاري.

منتخب مصر للمصارعة الرومانية تحت 20 سنة يحصد كأس البطولة الأفريقية

وحصد المنتخب المصري للمصارعة الرومانية تحت 20 سنة على 10 ميداليات متنوعة بواقع 7 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية بنهاية منافسات اليوم الثالث من البطولة الأفريقية.

وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب كلا من محمد عبد الباري في وزن 55 كجم، أحمد عبد الباري في منافسات وزن 60 كجم، عمرو علي عطا في منافسات وزن 63 كجم، محمد شعبان السيد في منافسات 72 كجم، عمر أمين في منافسات وزن 77 كجم، يوسف محمد إبراهيم في وزن 130 كجم، محمد حسن عبدالرحيم في وزن 67 كجم.

فيما جاءت الميداليات الفضية من نصيب كلا من يحيى عماد الجمل في وزن 82 كحم، محمد عادل عبدالستار في وزن 87 كجم، يوسف وليد المتولي في وزن 97 كجم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب مصر للمصارعة إلى 24 ميدالية متنوعة بواقع 16 ميدالية ذهبية و7 ميداليات فضية وميدالية برونزية.

وفي منافسات المصارعة الرومانية تحت 17 سنة حصدت مصر على 8 ميداليات متنوعة بواقع 6 ميدالية ذهبية وعدد 2 ميدالية فضية لتربع مصر على عرش البطولة الأفريقية للمصارعة الرومانية بعد حصد المركز الأول.

وجاءت الميداليات الذهبية لمصر في المصارعة الرومانية من نصيب محمد عماد محمد في منافسات وزن 48 كجم، يوسف محمد رفاعي في وزن 54 كجم، ياسين حسني في وزن 80 كجم، يوسف وليد المتولي في وزن 92 كجم، عصام إبراهيم رمضان في وزن 110 كجم ومريم أحمد أبوهاشم في وزن 43 كجم، فيما حصد الميداليات الفضية كل من متيم أحمد محمد في منافسات وزن 45 كجم، ومحمد عبدالباري بكري في وزن 55 كجم.

ففي منافسات المصارعة الحرة حصد المنتخب المصري على عدد 6 ميداليات متنوعه بواقع 3 ميداليات ذهب، ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب ياسين حسني في وزن 8 كجم، عصام إبراهيم رمضان في وزن 110 كجم، ريتاج هاني في وزن 61.

فيما حصد الميداليات الفضية متيم أحمد محمد في وزن 54 كجم ويوسف وليد المتولي في وزن 92 كجم، فيما حصد الميدالية البرونزية يوسف محد رفاعي في وزن 51 كجم كما حصد محمد عماد محمد المركز الرابع في وزن 48 كجم.

وبهذه النتيجة تحصل مصر على عدد 117 نقطه وعلى المركز الثالث في بطولة إفريقيا للمصارعة الحرة تحت 17 سنة.

تستضيف المملكة المغربية البطولة خلال الفترة من 28 أبريل إلى 5 مايو الجاري بمشاركة لاعبي المراحل السنية المختلفة تحت 17 سنة، تحت 20 سنة، والكبار في المصارعة الرومانية والحرة والنسائية.

يرأس بعثة منتخب الكبار العميد سعيد صلاح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، بينما يتولى عبد العال جمعة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري رئاسة بعثة الشباب والناشئين كما يتواجد اللواء محمد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري للمصارعة مع بعثة الفراعنة في المغرب.

تتكون البعثة المصرية في البطولة الأفريقية من 52 فردا بينهم 36 لاعبا و2 مديرين فنيين و5 مدربين و5 حكام وعضو اتحاد أفريقي ورئيس بعثة الكبار ورئيس بعثة الشباب والناشئين.